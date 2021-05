Kommentar von Aline Farbacher : Risiko für private Investoren nicht unnötig erhöhen

Jonas Holtz ist es den Investoren seines Crowdinvestings schuldig, den Überblick zu behalten, sagt Redakteurin Aline Farbacher.

Rostock | Lesen Sie hierzu: Unternehmer sucht private Investoren für weitere Bauprojekte Dass der Rostocker Unternehmer Jonas Holtz mittels eines Crowdinvestings für sein Bauprojekt in der Grubenstraße 1,5 Millionen Euro für weitere Bauprojekte in Rostock „einsammeln“ will, ist aus wirtschaftlicher Sicht von Vorteil. Denn ohne mehr Eigenkapital einzubringen,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.