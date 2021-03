Stadthafen Rostock : Kreative im Warnow Valley bleiben trotz Bauvorhaben

Der Bauherr gibt Entwarnung, obwohl am Warnowufer zwei Mehrfamilienhäuser und Gewerbe entstehen sollen.

Rostock | Grau, heruntergekommen und recht unscheinbar stehen die zwei Baracken gegenüber den Hafenterrassen am Rostocker Stadthafen in der Straße Warnowufer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). In ihnen sowie auf den Flächen dahinter sind jedoch jede Menge kreative Köpfe im Warnow Valley an der Arbeit. Langfristig sollen die Baracken weg und durch zwei Neubaut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.