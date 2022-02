Rostock : L22 halbseitig gesperrt

Herabfallende Dachziegel eines Silos durch den Sturm behindern momentan den Verkehr Am Strande.

Rostock | Herabfallende Dachziegel eines Silos, verursacht durch den jüngsten Sturm, behindern momentan den Verkehr auf der L22 in Rostock. Wie das Tiefbauamt mitteilte, ist eine Spur der Straße Am Strande auf Höhe der Grubenstraße Richtung Werftdreieck gesperrt. Gerüst muss aufgebaut werden Die Feuerwehr übernahm erste Sicherungsarbeiten in Zusammenarbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.