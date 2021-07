Baustellen in Rostock : Lange Staus in Brinckmansdorf, freie Fahrt in Reutershagen

Auch in der Erich-Schlesinger-Straße in der Südstadt bleibt es eng. Dafür gilt ab 1. August wieder freie Fahrt in der Joliot-Curie-Allee.

Rostock | Baustellen und Verkehr sind Reizthemen. Um den Ärger über die mit den notwendigen Arbeiten verbundenen Behinderungen zu mindern, bieten wir einen Überblick zu neuen und hartnäckigen Baustellen: Borenweg: Nach einer Havarie im Borenweg muss die Fernwärmeleitung zwischen den Hausnummern 1 bis 5 repariert werden. Aufgrund dessen wird der Borenweg ab dem 2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.