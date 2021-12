Rostock : Lastwagen rutscht auf Baustelle Abhang hinab

Beim Befahren eines engen Schotterweges auf Höhe einer Kleingartenanlage sackte am rechten Rand ein Teil des aufgeweichten Bodens ab.

Rostock | Ein Lastwagen ist am Donnerstagnachmittag beim Verlassen einer Baustelle in Rostock bei einem Unfall einen Abhang hinabgerutscht und auf die Seite gestürzt. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 14 Uhr in Brinckmansdorf zugetragen. Der 30-jährige Fahrer verließ nach Informationen der Beamten mit s...

