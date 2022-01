Rostock : Literaturhaus startet mit virtuellen Vorlesestunden ins neue Jahr

Los geht es am 12. Januar mit einer Geschichte, in der eine Ziege zum Briefträger wird.

Rostock | Das Literaturhaus Rostock startet wieder mit virtuellen Vorlesestunden. Die erste findet am 12. Januar um 16.30 Uhr statt, teilte Juliane Foth, Programmleiterin „Junges Literaturhaus Rostock“, mit. Eingeladen sind Familien mit Kindern ab 3 Jahren. Jeden Mittwoch wird mit Start am 12. Januar, um 16.30 Uhr via Zoom einer kurzweiligen Lesung aus einem Ki...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.