Berufsverkehr in Rostock : Lkw drängt Kleinwagen von Straße Am Strande

Es gab glücklicherweise keine Verletzten.

Rostock | An der Rostocker Holzhalbinsel hat es im morgendlichen Berufsverkehr am Dienstag einen Verkehrsunfall zwischen einem Last- und einem Kleinwagen gegeben. Wegen des toten Winkels übersah der Brummifahrer den Polo einer Fahranfängerin und drückte ihn gegen eine Laterne. Es gab glücklicherweise keine Verletzten. Lkw-Fahrer kümmert sich um Fahranfängeri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.