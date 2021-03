Madsen bei Maybrit Illner-Talk : „Wir sind jetzt ein Land der Schließer und Henker.“

Deutlich kritisierte Rostocks Oberbürgermeister die aktuelle Pandemie-Situation in Deutschland im TV.

Rostock | Mittlerweile fast schon wöchentlich ist Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in bundesweit ausgestrahlten Talkshow-Formaten zum Thema Corona-Krise zu Gast und spricht dort über den Umgang mit selbiger in der Hansestadt. Am Donnerstagabend war das Stadtoberhaupt in der ZDF-Sendung Maybrit Illner zum Thema „Panisch durch die dritte W...

