Polizeieinsatz in Rostock : Betrunkener bricht für zwei Flaschen Wein in Tankstelle ein

Weit gekommen ist der Tatverdächtige jedoch nicht. Die Polizei konnte ihn in unmittelbarer Nähe ausfindig machen.

Rostock | Mehrere Schachteln Zigaretten und zwei Flaschen Wein – das war die Ausbeute eines 28-jährigen Tatverdächtigen, der in der Nacht zu Sonntag in eine Tankstelle im Rostocker Stadtteil Schmarl eingebrochen ist. Von der Alarmanlage aufgeschreckt Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe eine Zeugin eine männlich Person gegen 4 Uhr morgens am Sonntag ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.