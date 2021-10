Rostock : Martinsmarkt zeigt Handwerkskunst in der Innenstadt

In diesem Jahr lassen sich Keramik, Holzarbeiten und Co., anders als in den vergangenen Jahren, auf einer Open-Air-Veranstaltung finden.

Rostock | Holzarbeiten, Schmuck, Kleidung und Keramik von über 30 Kunsthandwerkern werden dieses Jahr beim Martinsmarkt in Rostock wieder erhältlich sein. Der Markt findet dieses Jahr, anders als in den vergangenen Jahren, als Open-Air-Veranstaltung auf dem Neuen Markt vom 14. bis zum 16. Oktober statt. Der Open-Air-Martinsmarkt ist am Donnerstag und Freitag...

