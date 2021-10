Perfekter Halloweenlook : Maskenbildnerin des Rostocker Volkstheaters gibt Schminktipps

Für die kommenden Halloweenpartys fehlt noch der passende Look? Rostocker Experten geben Tipps für eine gruselige Verkleidung.

Rostock | Schicht für Schicht arbeitet sich Kathrin Geske vor, damit aus dem Gesicht eine Horrorerscheinung wird. Die professionelle Maskenbildnerin arbeitet seit drei Monaten am Volkstheater Rostock und zeigt uns, was beim perfekten Halloweenmake-up zu beachten ist. Auf die richtige Grundierung kommt es an Das Make-up wird aus zwei Teilen bestehen. Zunäc...

