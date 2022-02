Arbeitsmarkt Januar 2022 : Mehr Arbeitslose zu Beginn des Jahres in Rostock

Im Januar 2022 waren in Rostock und dem Landkreis rund 13.700 Menschen ohne Job. Die meisten freien Stellen gibt es im Gesundheits- und Sozialwesen, gefolgt vom Handel und vom verarbeitenden Gewerbe.

Rostock | „Von Dezember auf Januar stiegen die Arbeitslosenzahlen in der ganzen Region Rostock“, gab am Dienstag Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur, bekannt. In Rostock und dem Landkreis zusammen gab es Ende Januar 13.771 Arbeitslose, 1.064 mehr als im Dezember. Dieser zum Jahresanfang übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit würde jedoch die gru...

