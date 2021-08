Bauvorhaben in Rostock : Michaelshof legt Grundstein für inklusives Wohnprojekt

Am Freitag fiel der Startschuss für das Bauvorhaben im Rostocker Stadtteil Dierkow. Dort werden 42 barrierefreie Wohnungen geschaffen.

Rostock | Eine Zeitkapsel mit Wünschen, den aktuellen Tageszeitungen und anderen Kleinigkeiten ist am Freitagvormittag in der Hinrichsdorfer Straße 10 b und c im Rostocker Stadtteil Dierkow in die Erde gelassen worden. Anlass war die Grundsteinlegung für ein inklusives Wohnprojekt der Evangelischen Stiftung Michaelshof. Diese will dort im November 2022 barriere...

