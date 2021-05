Bike-and-Ride-Boxen in Rostock : Mieter für Fahrradgaragen gesucht

In den Bike-and-Ride-Boxen am Neuen Friedhof und am Parkplatz Hohe Düne können Pendler ihr Fahrrad unterstellen.

Rostock | Immer mehr Rostocker steigen auf das Fahrrad um. Speziell für Radpendler, die regelmäßig das Fahrrad mit Bus, Bahn oder Fähre kombinieren, hat die Stadtverwaltung sogenannte Bike-and-Ride-Boxen an bislang zwei Standorten aufgestellt. Die neuen Angebote sind am Neuen Friedhof in der Satower Straße und am Parkplatz Hohe Düne zu finden. Das Tiefbauamt...

