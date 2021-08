Corona-Immunisierungsaktion : Mobile Impfaktionen in den kommenden Tagen in Rostock unterwegs

Am 20. August können sich Freiwillige ihr Schutzimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson oder Biontech am Bahnhof Warnemünde oder in Reutershagen holen.

Rostock | Auch in den kommenden Tagen und Wochen bietet das Rostocker Impfzentrum wieder mobile Immunisierungsaktionen ohne Voranmeldung an. Angeboten werden bei den Terminen die Vakzine der Firmen Johnson & Johnson, bei der nur eine einmalige Impfung notwendig ist, sowie von der Firma Biontech/Pfizer. Bereits am Freitag, 20. August, sowie vom 23. bis 27. Augus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.