Kommentar von Katrin Zimmer : Modellprojekt Barnstorfer Weg in Rostock kann bis 2022 warten

Bis dahin können die Verantwortlichen Anwohner und Gewerbetreibende langfristig informieren und diese sich darauf einstellen. Die Zeit drängt bei diesem Versuch schließlich nicht, sagt NNN-Chefreporterin Katrin Zimmer.

Rostock | Lesen Sie dazu: Ab August wird der Barnstorfer Weg in der KTV zur autofreien Zone Die Idee, den Brink beziehungsweise einen Teil des Barnstorfer Wegs in Rostock zur autofreien Zone zu machen, ist nicht neu, sagen die Zuständigen. Schon 2020 hätten sie an dem Modellprojekt gearbeitet und die notwendigen Maßnahmen ergründet. Jetzt sollen sie also end...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.