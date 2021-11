Rostock : Mono Inc. kommen nach Rostock

Die Dark-Rock-Band aus Hamburg holt 2022 ihre „The Book Of Fire“-Tour nach und macht dabei auch halt in der Hansestadt.

Rostock | Fans des Alternative- und des Dark-Rocks können sich den 24. April 2022 in ihrem Kalender rot anstreichen, macht die Band Mono Inc. dann doch im Zuge ihrer „The Book Of Fire“-Tour auch halt in der Hansestadt Rostock. Gespielt wird die Tour, die eigentlich schon früher geplant war, aber erst im nächsten Jahr nachgeholt werden kann, im Moya. Mono Inc...

