Negativzinsen in Rostock : Bei diesen Banken schrumpft das Geld nicht auf dem Konto

Noch nicht alle Banken verlangen von Rostocker Sparern sogenannte Verwahrentgelte auf Privatguthaben. Der Großteil der Finanzinstitute jedoch verlangt mittlerweile 0,5 Prozent der Einlagen pro Jahr.

Rostock | Wer sein Geld bei einer Bank anlegen möchte, hat in Rostock gleich mehrere Institute als Anlaufstellen zur Auswahl. Doch die meisten in der Hansestadt ansässigen Finanzinstitute verlangen mittlerweile eine Gebühr dafür, dass das eigene Geld in ihrem Haus verwahrt wird. Weiterlesen: Wie Sie Negativzinsen vermeiden Nur zwei von sechs in der Hanses...

