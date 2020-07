Rostock : Netto-Markt in Reutershagen eröffnet nach Umbau

Am Dienstag empfängt Discounter wieder Kunden. Bei Modernisierung wurde auf umweltschonende Technologien gesetzt.

Avatar_prignitzer von NNN

15. Juli 2020, 12:33 Uhr

Rostock | Nach dem Umbau des Netto-Marktes in der Goerdelerstraße 51 im Rostocker Stadtteil Reutershagen öffnet dieser am Dienstag, 21. Juli, wieder für seine Kunden. Wie ein Sprecher der Netto Marken-Discount AG & Co. KG am Mittwoch mitteilte werden dann auf 720 Quadratmetern Verkaufsfläche neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte angeboten.

Beim Umbau der Filiale wurde laut dem Unternehmen auf umweltschonende Technologien gesetzt, zum Beispiel durch LED-Beleuchtung. Die Netto-Filiale ist eine von über 4270 bundesweit.

Auf einen Blick Sieben Fakten zum wiedereröffneten Netto-Markt in Rostock Nahversorgung: über 5000 Artikel mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität Bio-Lebensmittel: über 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst

Bake-Off-Regal: große Auswahl an täglich frischen Brot- und Backwaren Großer Mehrwegbereich: umweltfreundlichere Mehrwegflaschen bei Bier, Wasser und Co. WLAN: frei zugängliches Kunden-WLAN Corona: Zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter

Verkaufsfläche: rund 720 Quadratmeter