Alzheimer Gesellschaft : Neue Angehörigenschulungen „Leben mit Demenz“ starten in Rostock

In der Ahlbecker Straße in Lütten Klein werden zum ersten Mal in diesem Jahr Schulungen der Alzheimer Gesellschaft für pflegende Angehörige angeboten.

Rostock | Niemand muss bei einer Diagnose Demenz die Betreuung und Pflege des geliebten Menschen auf Dauer ganz allein erfüllen. Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in Rostock bietet ab Donnerstag und Freitag neue Termine für die Angehörigenschulung „Leben mit Demenz“ an. Hier wird den Angehörigen Raum für ihre persö...

