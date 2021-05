Sauberkeit in Rostock : Neue Hightech-Papierkörbe verbessern Müllentsorgung

Mit intelligenter Technologie ausgestattet sollen die neuen Abfallbehälter Rostock sauber halten.

Rostock | Die Stadt Rostock schafft neue Perspektiven in Sachen Müllentsorgung. Anfang dieser Woche wurden 21 Solarpapierkörbe vom Brink bis zum Neuen Markt aufgebaut und am Mittwoch offiziell in Betrieb genommen. Die neuen Geräte sollen sukzessive die 2004 installierten Unterflurbehälter ersetzen und kommen mit modernster Technik daher. „Die Unterflurbehält...

