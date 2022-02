Immobilie in Warnemünde : Gebäude des ehemaligen Best Western Hotels soll erhalten bleiben

Altersgerechtes Wohnen oder Wissenschaftszentrum? Für die neue Nutzung der Top-Immobilie in der Warnemünder Parkstraße geht die Ideensuche weiter. Doch für den Ortsbeirat ist die Sache bereits ganz klar.

Warnemünde | Es handelt sich um eines der begehrtesten Filetstücke im größten Ostseebad des Landes: das knapp 12.000 Quadratmeter große Grundstück des ehemaligen Best Western Hotels in der Warnemünder Parkstraße – direkt am Ostseestrand gelegen. Der Pachtvertrag ist nach 30 Jahren ausgelaufen und die Top-Immobilie wieder an die Hansestadt zurückgefallen. Doch die ...

