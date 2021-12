HMT Rostock : Zwei neue Professoren für Hochschule für Musik und Theater

Wissenschaftsministerin Bettina Martin ernennt neue Hochschullehrer für Theater und Fagott.

Rostock | Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) hat am Mittwoch zwei Professoren an der Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) ernannt. Der 47-jährige Professor Dr. Matthias Dreyer übernimmt die Professur „Darstellendes Spiel/Theater in der Schule“, die er bereits seit 2018 befristet inne hatte. Für die nebenberufliche kün...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.