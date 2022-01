Universität Rostock : Neue Prorektorin für Gleichstellung gewählt

Im April wird Dr. Ludmila Lutz-Auras die Stelle als Prorektorin für Internationales, Gleichstellung und Vielfaltsmanagement an der Universität Rostock übernehmen.

Rostock | Das Konzil der Universität Rostock hat in seiner Sitzung am 26. Januar via Online-Wahl die Prorektorin für Internationales, Gleichstellung und Vielfaltsmanagement und den studentischen Prorektor gewählt. Dr. Ludmila Lutz-Auras neue Prorektorin Neue Prorektorin für Internationales, Gleichstellung und Vielfaltsmanagement ist Dr. Ludmila Lutz-Auras...

