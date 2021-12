Klinikum Südstadt Rostock : Spezialist für Magen-Darm-Erkrankungen übernimmt

Der Greifswalder Universitätsmediziner Dr. Tilman Pickartz ist neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin IV am Rostocker Südstadtklinikum.

Rostock | Seit Mittwoch ist der 48-jährige Dr. Tilman Pickartz neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin IV am Klinikum Südstadt Rostock. Der gebürtige Berliner tritt damit die Nachfolge des langjährigen Chefarztes und früheren Ärztlichen Direktors des Südstadtklinikums, Prof. Dr. Hans-Christof Schober an, der in den Ruhestand geht. In der Klinik für Innere ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.