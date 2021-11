Corona in Rostock : Neuer Impfstützpunkt im Stadtzentrum nimmt ab Montag Betrieb auf

Die Hansestadt will das Impftempo weiter anziehen: Impfwillige können ab nächster Woche den Containerbau der Universität Rostock in der Schwaanschen Straße ansteuern.

Rostock | Nach mehreren Testläufen eröffnet die Hansestadt in Kooperation mit der Universität am Montag einen zusätzlichen Impfstützpunkt im Rostocker Stadtzentrum. In dem Containerbau der Fachbibliothek für Sprach- und Literaturwissenschaften in der Schwaanschen Straße 3a sind Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. „Es muss jedoch mit längeren Wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.