IGA-Park Rostock : Neuer Wasserpark eröffnet im Mai an der Pier

Auf der Anlage kann unter anderem Wasserski und Wakebord gefahren werden. Zudem feiert das Warnowhus Neueröffnung.

Rostock | Da tut sich was im IGA-Park in Schmarl zwischen Leuchtturm und Traditionsschiff. „Wir wollen den ersten Wasserpark auf einem Fluss in Europa machen“, sagte Lars Pastoor von der Never Stop Playing GmbH am Dienstag den Mitgliedern des Ortsbeirates Schmarl. Im Mai wird der Wasserpark Supieria eröffnen. Am anderen Ende des riesigen Geländes der ehemaligen...

