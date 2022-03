ÖPNV-Pläne werfen Fragen auf : Für neun Euro durch Rostock, den Landkreis, MV oder Deutschland?

Viele Pendler dürfte die Ankündigung der Bundesregierung gefreut haben. Doch für die Betreiber der Rostocker Busse und Bahnen kam der Plan überraschend, viele Fragen sind offen. Ein Starttermin steht bereits im Raum.

Rostock | In Zeiten astronomischer Preise an der Tanksäule sollte es für die Bundesregierung ein Befreiungsschlag sein: Für neun Euro pro Monat soll jeder, befristet auf drei Monate, den Nahverkehr nutzen können. Das kündigte die Berliner Koalition vergangene Woche neben Entlastungen für Autofahrer und einer Energiepauschale an. 2,5 Milliarden Euro stellt die R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.