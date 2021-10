Neue Corona-Landesverordnung MV : Noch kein eindeutiges Signal für den Rostocker Weihnachtsmarkt

Nach der Kabinettssitzung in Schwerin ist nun klar, dass die Weihnachtsmärkte im Land nach jetzigem Stand stattfinden können. Eine konkrete Zusage ist das jedoch nicht.

Rostock | Ob der Weihnachtsmarkt in Rostock in diesem Jahr stattfinden kann, ist nach wie vor noch nicht ganz so sicher. „Derzeit gehe ich davon aus, dass die Weihnachtsmärkte im Land stattfinden können“, sagte Harry Glawe (CDU), stellvertretender Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns, am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Vorgaben dafür gibt d...

