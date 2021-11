Rostock : Öffnungszeiten für Impfstützpunkt im Warnowpark werden erweitert

Rostocker können sich ab Montag ihre Corona-Schutzimpfung ohne Termin abholen oder einen über die Hotline des Landes vereinbaren.

Rostock | Der Rostocker Impfstützpunkt im Einkaufszentrum Warnowpark im Stadtteil Lütten Klein erweitert seine Öffnungszeiten. In der kommenden Woche können sich vor allem Rostocker auch an folgenden Tagen eine Corona-Schutzimpfung ohne vorherigen Termin abholen: am 22. und 24. November jeweils zwischen 10 und 18 Uhr, am 23. und 25. November zwischen 12 und 16 ...

