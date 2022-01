Aktion in Kröpeliner Straße : Tierschützer möchten Rostocker für vegane Ernährung begeistern

Laut der Organisation Peta werden jährlich allein in Deutschland rund 800 Millionen Lebewesen getötet wegen Fleisch, Milch und Eiern.

Rostock | Damit sich mehr Menschen für die vegane Ernährungsweise begeistern, veranstaltet die Tierschutzorganisation Peta (People for Ethical Treatment of Animals) eine Aktion am Rostocker Brunnen der Lebensfreude in der Innenstadt. Kostenlose Veganstart-App Wie die Organisation mitteilte, werden am Sonnabend, 8. Januar, ab 14 Uhr Mitglieder des freiwill...

