Polizeisportverein Rostock : Kündigung für Ospa-Arena ins Haus geflattert

Im Januar 2023 muss der Sportbetrieb in Rostocks zweitgrößter Halle eingestellt werden. Der PSV schlägt Alarm und der Stadtsportbund fordert die Stadt auf, die Arena zu kaufen.

Rostock | Die lange angekündigte Schließung der Ospa-Arena wird jetzt akut: Dem Polizeisportverein Rostock (PSV) flatterte in dieser Woche eine Kündigung zum Januar 2023 ins Haus. „Damit ist der Fortbestand des größten Kinder- und Breitensportvereins in MV in höchster Gefahr, falls diese Sportstätte nicht erhalten werden kann, da Ausweichmöglichkeiten nicht vor...

