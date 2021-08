Petrifest in Rostock : Bei einer Auktion können Kunstwerke in der Petrikirche ersteigert werden

Am 28. und 29. August findet in und um die Petrikirche in der Östlichen Altstadt das Gemeindefest statt. Es gibt an den beiden Tagen eine Kunstauktion, Musik, Theater und mehr. Der zeitliche Ablauf steht nun fest.

Rostock | Jedes zweite Jahr findet auf dem Gelände der Petrikirche in der Rostocker Altstadt das sogenannte Gemeindefest statt. Ende des Monats ist es nun wieder soweit. Am 28. und 29. August wird es im Rahmen der Veranstaltungsreihe eine Vielzahl von unterschiedlichen Beschäftigungsmöglichkeiten geben, unter anderem auch eine Kunstauktion. Das gesamte Programm...

