Projekt zum Naturschutz : Plastikfreie Pflanzeninsel wird im IGA-Park in Rostock getestet

Drei Quadratmeter groß und aus Matratzen aus Glasschotter konstruiert, ist die Installation. Es soll beobachtet werden, wie sich Sumpfschwertlilie und Blutweiderich bei erhöhten Salzgehalten im Klosterbach entwickeln.

Rostock | Eine plastikfreie Pflanzeninsel wird in der kommenden Woche im Rostocker IGA-Park zu Wasser gelassen. Das teilte die Küsten Union Deutschland EUCC-D am Freitag mit. Mit der Installation auf dem Klosterbach auf dem Gelände sollen neue Habitatstrukturen in Küstenräumen getestet werden. Mehr lesen: Rostock soll Plastik aus Unternehmen verbannen Etw...

