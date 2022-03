Weitere Deindustrialisierung : Nordex-Schließung in Rostock stößt auf Unverständnis

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen fordert die Konzernspitze auf, die Standortentscheidung zu überdenken. 600 wichtige Industriearbeitsplätze drohen in der Hansestadt endgültig wegzubrechen.

Rostock | Unverständnis in den Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft über die angekündigte Schließung des Rotorblatt-Werks von Nordex in der Hansestadt. Die Konzernspitze des Windkraftanlagen-Herstellers hatte am Montag mitgeteilt, das Werk südlich des Seehafens Ende Juni dichtzumachen, da es nicht mehr wettbewerbsfähig sei. 600 Mitarbeiter stehen dann auf der ...

