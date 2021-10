Rostock : Polizei fasst zwei Jugendliche nach Körperverletzung

Das 17-jährige Opfer wollte eigentlich nur einen Streit schlichten.

Rostock | Am Montagabend fasste die Polizei zwei tatverdächtige Jugendliche in Rostock, die einen 17-Jährigen geschubst, geschlagen und mit den Füßen getreten haben sollen. Laut Angaben der Polizei am Dienstag wurden die Beamten zum Universitätsplatz gerufen, um eine Gruppe jugendlicher Randalierer aufzuhalten. Schon am Stadthafen trafen sie auf sechs Person...

