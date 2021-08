Rostock : Polizei gibt Grundschülern Tipps für einen sicheren Schulweg

Für die Abc-Schützen beginnt nicht nur ein aufregender neuer Lebensabschnitt, sondern stellt die kleinsten auch vor neue Herausforderungen, vor allem im Straßenverkehr.

Rostock | Für mehr als 1800 Erstklässler hat am Montag der erste Schultag begonnen. Für die Abc-Schützen beginnt nicht nur ein aufregender neuer Lebensabschnitt, sondern stellt die kleinsten auch vor neue Herausforderungen, vor allem im Straßenverkehr. Auch interessant: So schön waren die Einschulungsfeiern in Rostock Damit sie für den mitunter gefährlich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.