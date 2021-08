Rostock : Polizei konnte Ladendieb ausfindig machen und festnehmen

Der Tatverdächtige hat Anfang Juni einen Baumarkt im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen bestohlen und das Personal angegriffen

Rostock | Anfang Juni gelang einem Ladendieb in Rostock die Flucht. Am Dienstag konnten die Beamten den 42-jährigen Tatverdächtigen ausfindig machen und festnehmen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Tatverdächtige habe laut Polizei am 7. Juni diesen Jahres einen Baumarkt im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen bestohlen und das Personal angegriffen. Angesp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.