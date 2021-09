Rostock : Polizei stellt Randalierer in Toitenwinkel

Die Polizei konnte zwei Personen feststellen, die einen Schaden im Wert von 3.000 Euro verursacht haben sollen.

Rostock | Am Wochenende wurde im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel die Fensterscheibe einer Apotheke mutwillig zerstört, teilte die Polizei am Montag mit. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zeigte eine Zeugin die Tat an. Obwohl die Täter schon geflohen waren, haben die Beamten eine genaue Personenbeschreibungen bekommen. Unweit des ersten Tatortes sei wen...

