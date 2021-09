Rostock : Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer nach Unfall mit Fahrerflucht

Der Mann ohne Führerschein war am Sonnabend gegen 22.45 Uhr im Tannenweg gegen ein Verkehrsschild auf einem Kreisverkehr gefahren. Nachdem die Beamten ihn angehalten hatten, zeigte er sich wenig kooperativ.

Rostock | Ein betrunkener Autofahrer, der zudem aktuell keine Fahrerlaubnis hat, hat am vergangenen Wochenende in Rostock einen Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen.

