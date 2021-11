Raum Rostock : Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Die Täter geben sich am Telefon als Bankangestellte aus, um an sensible Daten ihrer potenziellen Opfer zu gelangen.

Rostock | Um an das Geld ihrer Opfer zu kommen, setzen Betrüger derzeit offenbar auf eine neue Methode. Das Polizeipräsidium Rostock warnt aktuell vor einer Masche, die die Täter im Raum Rostock anwenden. Demnach berichteten mehrere Kunden der Ostseesparkasse der Polizei von Anrufen angeblicher Bankmitarbeiter, teilte Polizeisprecherin Sophie Pawelke am Diensta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.