Jurysitzung in Rostock : Preisgericht entscheidet über Zukunft des Stadthafens

Am Dienstag küren die Mitglieder den Sieger des Gestaltungswettbewerbs. Viel Grün und die Verbindung zur City stehen im Fokus.

Rostock | Er bildet das maritime Herz der Hansestadt Rostock. Ist seit der Wende immerhin frei zugänglich und zieht bei schönem Wetter massenhaft Einheimische und Touristen an, die an der Kaikante entlang flanieren. So richtig niederlassen mögen sich viele auf dem Beton, der den Stadthafen dominiert, jedoch nicht. Das soll sich endlich ändern. Viel Platz zum Re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.