Spekulationen um Nordex : Produziert Windanlagen-Hersteller künftig nicht mehr in Rostock?

Bis zu 2000 Arbeitsplätze in MV in Gefahr.

Rostock | Nach der Insolvenz der MV Werften drohen erneut Hunderte Jobs bei einem Großunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern verloren zu gehen. Wie die Ostseezeitung berichtet, überlegt der Windrad-Bauer Nordex, Teile seiner Produktion in Rostock ins Ausland zu verlagern. Betroffen könnten bis zu 2000 Arbeitsplätze sein. Nordex produziert in Rostock an zwei Stan...

