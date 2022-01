Prozessbeginn am Landgericht : Rostocker sollen Drogen an Minderjährige verkauft haben

Den beiden Angeklagten wird außerdem unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung vorgeworfen.

Rostock | Vor der 1. Strafkammer beginnt am 13. Januar am Landgericht Rostock um 13.00 Uhr die Hauptverhandlung gegen den 33-jährigen Ricardo T. und den 38-jährigen Frank B. wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige, unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Das teilte A...

