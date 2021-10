Am Wochenende im Mau-Club : Rostocker QueerFilmFest bietet Filme und Begleitprogramm

Nicht nur Filme, sondern auch Workshops locken am Wochenende in den Mau-Club am Rostocker Stadthafen. Zum 13. Mal findet dort das queere Filmfest statt.

Rostock | Zehn Filme, Workshops und Rahmenprogramm – das steht vom 8. bis 10. Oktober auf dem Programm des QueerFilmFestes im Rostocker Mau-Club am Stadthafen. Die 13. Auflage dieser Art legt ein besonderes Augenmerk auf die LGBTIQ-Community (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell, queer) und startet am Freitag um 17.30 Uhr mit der...

