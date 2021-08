Rostock : Radfahrer mit 2,55 Promille unterwegs

Der 38-Jährige fiel den beamten durch seine unsichere Fahrweise auf.

Rostock | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte in Rostock einen Radfahrer, der ihnen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der 38-Jährige war gegen 23.20 Uhr in der Wismarschen Straße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt unterwegs. Die Beamten stoppten den Mann, bei der Verkehrskontrolle konnten sie deutlich Alkoholgeruch w...

