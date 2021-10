Rostock : Radfahrer wird bei Unfall am Doberaner Platz schwer verletzt

Zum Zeitpunkt des Unglücks soll ein parkendes Auto die Sicht auf die Kreuzung versperrt haben.

Rostock | Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer am Doberaner Platz in Rostock schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Montagmorgen. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Friedrichstraße vom Stadthafen kommend in Richtung Doberaner Platz. Ein 37-jähriger Radfahrer fuhr vom Doberaner Platz auf die Dob...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.