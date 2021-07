Rostock : Recyclinghof Reutershagen bleibt bis Montag geschlossen

Die Baumpflegearbeiten auf dem Gelände sind umfangreicher als ursprünglich geplant und beanspruchen mehr Zeit.

Rostock | Der Recyclinghof im Rostocker Stadtteil Reutershagen bleibt auch am Sonnabend und Montag komplett geschlossen. Die am Freitag begonnenen Baumpflegearbeiten auf dem Gelände in der Etkar-André-Straße 54 seien größer und umfangreicher als geplant, teilte Steffen Böhme, Sprecher der Stadtentsorgung Rostock GmbH, am Freitag mit Weiterlesen: Recyclinghof...

