Rostock : Rentner stößt mit Straßenbahn zusammen

Der Fahrer übersah beim Abbiegen die Straßenbahn.

Rostock | Weil ein Autofahrer beim Abbiegen eine parallel zu ihm fahrende Straßenbahn nicht beachtete, ist es am Dienstagnachmittag in der Rostocker Gartenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kleinwagen und der Bahn gekommen. Der Beifahrer verletzte sich dabei. Der Unfall hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 16.15 Uhr an der Einfahrt zum Tannenweg erei...

