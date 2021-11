Neues Album „Neu erzählen“ : Revolverheld spielt 2023 in der Stadthalle Rostock

Die Pop-Rock-Band Revolverheld macht auf ihrer Arena-Tour 2023 auch in Rostock Halt. Tickets gibt es schon bald zu kaufen.

Rostock | „Wir freuen uns riesig 2023 endlich wieder die Hallen mit Leben zu füllen und mit euch allen die Musik, das Leben und das Miteinander neu zu erzählen“, kündigt die Pop-Rock-Gruppe Revolverheld ihre Arena-Tour an. Halt machen sie auch in der Stadthalle Rostock. Am 10. Februar 2023 werden sie um 20 Uhr in der Hansestadt auf der Bühne stehen. Der Ticketv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.